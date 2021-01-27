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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونديال اليد: منتخب السويد يقصي قطر ويرافق اسبانيا إلى نصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021
تأهل المنتخب السويدي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد بفوزه على نظيره القطري 35-23 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء في صالة إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وأنهى المنتخب السويدي الشوط الأول لمصلحته 14-10.
وفي مباراة ثانية في صالة العاصمة الإدارية الجديدة حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بفوزه على نظيره النرويجي 31-26 في ربع النهائي.
وكان الشوط الأول من اللقاء إنتهى لمصلحة إسبانيا 21-15.
وفي مباراة فرنسا والمجر إحتكم المنتخبين للوقت الإضافي بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 30-30.