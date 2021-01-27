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مونديال اليد: منتخب السويد يقصي قطر ويرافق اسبانيا إلى نصف النهائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

تأهل المنتخب ​السويد​ي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد بفوزه على نظيره القطري 35-23 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء في صالة إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وأنهى المنتخب السويدي الشوط الأول لمصلحته 14-10.

وفي مباراة ثانية في صالة العاصمة الإدارية الجديدة حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بفوزه على نظيره النرويجي 31-26 في ربع النهائي.

وكان الشوط الأول من اللقاء إنتهى لمصلحة ​إسبانيا​ 21-15.

وفي مباراة فرنسا والمجر إحتكم المنتخبين للوقت الإضافي بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 30-30.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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