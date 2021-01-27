أمم أفريقيا للاعبين المحليين: التعادل يمنح غينيا وزامبيا التأهل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

ضمن منافسات الأسبوع الثالث للمجموعة الرابعة في ​بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين​، تأهل المنتخب الغيني إلى الدور المقبل بعد التعادل مع نظيره التنزاني 2-2 في المباراة التي جرت على ملعب دي لا ريونيفيكاتيون.



افتتح التسجيل لاعب غينيا ياخوبا باري في الدقيقة الرابعة عن طريق ضربة جزاء. في المقابل، أحرز التعادل اللاعب باراكا كاجوجورو في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني خطف اللاعب إدوارد مانياما الهدف الثاني لتنزانيا في الدقيقة 69، لكن نجح المنتخب الغيني في إحراز التعادل عن طريق اللاعب فيكتور كانتابادونو في الدقيقة 82.

وفي مباراة ثانية من المجموعة نفسها، تأهل منتخب زامبيا إلى الدور المقبل على الرغم من تعادله السلبي 0-0 مع نظيره ناميبيا.