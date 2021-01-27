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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صلاح: كل التحية لرجالنا من نجوم مصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021
تفاعل نجم ليفربول، محمد صلاح مع خروج منتخب مصر لكرة اليد، من منافسات مونديال اليد الذي تستضيفه بلاده بعد الهزيمة أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي.
وخسر المنتخب المصري بعد الإحتكام إلى الأشواط الإضافية (35 -35) وبعدها ركلات الترجيح بنتيجة 3-4 إثر إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 28-28.
وأشار صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم .. فخورين جداً بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".