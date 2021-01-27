صلاح: كل التحية لرجالنا من نجوم مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

تفاعل نجم ​ليفربول​، ​محمد صلاح​ مع خروج منتخب مصر لكرة اليد، من منافسات مونديال اليد الذي تستضيفه بلاده بعد الهزيمة أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي.



وخسر المنتخب المصري بعد الإحتكام إلى الأشواط الإضافية (35 -35) وبعدها ركلات الترجيح بنتيجة 3-4 إثر إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 28-28.

وأشار صلاح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم .. فخورين جداً بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".