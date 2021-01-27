برباتوف: سانشو سيكون فان دي بيك الثاني إذا جاء إلى اليونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

أشار اللاعب السابق ديميتار برباتوف إلى أن النجم الإنكليزي جادون ​سانشو​ سيكون "دوني ​فان دي بيك​ الثاني" إذا وقع ل​مانشستر يونايتد​.



وقال برباتوف: "لقد قرأت المزيد من الشائعات حول جادون سانشو في دورتموند وكيف يمكن أن يضمه اليونايتد. وبحال حدث ذلك، أين سيلعب؟".

وأضاف: "سيخوضون الكثير من المباريات في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنكليزي، لكن ما يحدث بعد ذلك لأشخاص مثل دوني فان دي بيك. سيكون فان دي بيك رقم اثنين إذا وقعوا معه. نعم، إنه لاعب رائع ولكن لديك موهبة كبيرة".