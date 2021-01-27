تيباس: السوبر الأوروبي سيدمر الأندية التي تقترح إقامته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

أشار رئيس رابطة الليغا ​خافيير تيباس​، إلى أن الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في تأسيس دوري سوبر قاري منفصل ستدمر نفسها وستضر بنظام كرة القدم في العالم.



واعتبر تيباس أن ​دوري السوبر الأوروبي​، لن يساعد الأندية على المدى البعيد، وسيدمر بطولات الدوري المحلية والأندية تعارضه.

وأوضح تيباس في حديث لرويترز "سواء كانت هناك جائحة أم لا، دوري السوبر الأوروبي لن يدمر كرة القدم عموما بتدمير البطولات المحلية، لكنه سيدمر الأندية ذاتها التي تقترح إقامته".

وتدور مناقشات بين عدد من النوادي الأوروبية الكبرى لتنظيم دوري منفصل لتعويض الخسائر المادية التي خلفها تفشي ​فيروس كورونا​.