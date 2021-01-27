البريمييرليغ: تشيلسي ينقاد للتعادل امام وولفرهامبتون في أول مباراة رسمية لتوخيل مع البلوز‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

ضمن فعاليات الجولة 20 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، حسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع بين ​تشيلسي​ وخصمه ​وولفرهامبتون​ على ارضية ملعب الستامفورد بريدج في اول لقاء رسمي للمدرب توماس توخيل مع البلوز وبهذا التعادل صعد تشيلسي الى المركز الثامن فيما عزز الذئاب موقعهم ليصلوا الى المركز الـ13.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو البلوز سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء في ظل تكتل لاعبي وولفرهامبتون في مناطقهم الدفاعية وحاول لاعبو المدرب توماس توخيل الضغط بقوة على مرمى الخصم وتصدى الحارس روي باتريسيو لمحاولة خطيرة من كاي هافيرتز ليحرمه من هدف محقق، ولم تهدأ ضغط لاعبي تشيلسي ولكن التنظيم الدفاعي المميز للاعبي الذئاب صعّب من مهمة لاعبي البلوز حيث فشلوا في ايجاد المساحات اللازمة لتهديد مرمى الخصم وبعدها حاول لاعبو تشيلسي التسديد من بعيد في محاولة لاختراق دفاع وولفرهامبتون الحصين ولكن محاولاتهم باءت بالفشل حيث تصدى الحارس باتريسيو لرأسية خطيرة من انطونيو روديغير ليحرمه من هدف محقق ولم ينجح لاعبو المدرب نونو سانتو من تهديد مرمى الحارس ادوارد ميندي لينتهي هذا الشوط سلبياً بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو تشيلسي افضليتهم في اللقاء في محاولة لاقتناص هدف التقدم ولكن التكتل الدفاعي الكبير للاعبي الوولفز صعّب من مهمة ابناء المدرب توخيل وحاول لاعبو البلوز الضغط بقوة عبر التمريرات السريعة فيما بينهم ولكن التنظيم الدفاعي المميز لابناء المدرب نونو سانتو نجح في التصدي لغزوات البلوز، وبعدها هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير بين لاعبي الفريقين حيث واصل البلوز سيطرتهم العقيمة على مجريات اللقاء وانما بغياب أي خطورة حقيقية وبعدها اجرى المدرب توخيل تبديلين هجومين حيث ادخل كل من كريستيان بوليسيتش وتامي ابراهام مكان المدافع بنجامين شيلوال واوليفيه جيرو، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة كثّف لاعبو تشيلسي من وتيرة ضغطهم على مرمى الذئاب وبدوره اعتمد أبناء المدرب نونو سانتو على الهجمات المرتدة لضرب تقدم أصحاب الارض وحاول لاعبو تشيلسي اقتناص هدف التقدم ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وفي مباراة اخرى، انقاد نادي استون فيلا الى الخسارة امام بيرنلي وبواقع 3-2 وسجل للفيلانس كل من اولي واتكينز في الدقيقة 14 وجاك ​غريليش​ الهدف الثاني في الدقيقة 68 وخطف هدف بيرنلي الاول بن مي في الدقيقة 52 قبل ان يعادل دوايت ماكنيل النتيجة لبيرنلي في الدقيقة 76 وخطف كريس وود هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 79 وبهذه الخسارة تراجع استون فيلا الى المركز العاشر في جدول الترتيب فيما واصل بيرنلي تواجده في المركز الـ15 رغم الفوز.