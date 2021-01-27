كأس ملك اسبانيا: اشبيلية يضرب فالنسيا بثلاثية نظيفة ليعبر للدور ربع النهائي‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

ضمن فعاليات الدور الـ16 من منافسات ​كأس ملك اسبانيا​ " كوبا ديل راي "، حسم نادي ​اشبيلية​ تأهله الى الدور ربع النهائي بفوز كبير امام ​فالنسيا​ وبواقع 3-0 وقدم الفريق الاندلسي مباراة كبيرة هجومياً نجحوا من خلالها من اكتساح خصمهم وحسم تأهله.



وفي الشوط الاول قدم لاعبو اشبيلية شوط مميز هجومياً حيث سيطروا على مجرياته بشكل كبير وسنحت لهم العديد من المحاولات الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم الى ان تمكن المهاجم لوك دي يونغ من خطف هدف السبق لاشبيلية في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من ماركوس اكونا، وبعدها واصل ابناء المدرب جوليان لوبيتيغي ضغطهم الكبير وتمكن دي يونغ من خطف هدف ثاني لفريقه في الدقيقة 33 بعد تمريرة حاسمة من سوسو وبعدها حاول لاعبو فالنسيا الضغط بقوة على مرمى اشبيلية ولكن محاولاتهم كانت محدودة وبدون اي خطورة حقيقية وفي الدقيقة 38 تمكن ايفان راكيتيتش من خطف هدف ثالث لاشبيلية لينتهي هذا الشوط بتقدم الفريق الاندلسي وبواقع 3-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو اشبيلية افضليتهم الكبيرة في اللقاء حيث واصلوا استحواذهم على الكرة في ظل غياب تام للاعبي الخفافيش حيث فشلوا في القيام بأي ردة فعل تذكر وحاول مدرب فالنسيا غراسيا اجراء بعض التبديلات في صفوف فريقه في محاولة لتعزيز قوته الهجومية اكثر وبدوره ردّ عليه المدرب لوبيتيغي بتبديلات مضادة حيث حاول المدرب الاسباني منح لاعبيه فرصة للمشاركة في ظل سيطرتهم الكبيرة على اللقاء ولم يشهد هذا الشوط فرص خطيرة من الجانبين حيث حاول لاعبو الفريق الاندلسي قتل وتيرة اللقاء في ظل غياب تام للاعبي الخفافيش، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة نجح لاعبو اشبيلية بالمحافظة على سيطرتهم الكبيرة وسط قلة حيلة لاعبي الخصم لتنتهي المباراة بفوز اشبيلية وبواقع 3-0.