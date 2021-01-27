بوغبا يعلّق على اقتراب عقده من نهايته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

أكد اللاعب بول ​بوغبا​ أنه سعيد في فريق ​مانشستر يونايتد​ وسيتحدث مع النادي بشأن تمديد محتمل لعقده.



وقال بوغبا: "لدي عقد وأنا مستمتع هنا. الجميع يعرف أنه لم يتبق لي سوى عام واحد، سأتحدث مع النادي، وأرى ما يحدث. هدفي الآن هو الفوز بشيء ما، كل ما أفكر فيه هو الفوز، واستعادة طاقتي، وبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".

وأضاف: "هل هذا أفضل بوغبا لمانشستر يونايتد؟ لا اتمنى ذلك! آمل أن أتمكن من القيام بعمل أفضل. آمل أن نتمكن من الاستمرار والاستمرار في الأداء بشكل أفضل حتى نهاية الموسم، والفوز بشيء ما".

وتابع: "من الجيد دائمًا أن تشعر بحالة جيدة، وأن تكون في حالة جيدة، وأن تكون لائقًا، وأن تبدأ اللعب مرة أخرى، وتستمر لمدة 90 دقيقة لأربع أو خمس مباريات، وأن ألعب جميع المباريات لمدة ستة أشهر، وهذا ما أريد القيام به".