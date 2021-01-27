مواجهات عربية شرسة في دوري أبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحبت صباح أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021. وتلعب مواجهات ملحق دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في 7 أبريل، في حين تنطلق مواجهات دور المجموعات لهذه المنطقة في 23 مايو المقبل. المجموعة الأولى الهلال السعودي

شباب الأهلي دبي

الاستقلال الطاجيكي

الفائز من الملحق رقم 1 (الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي) المجموعة الثانية الشارقة الإماراتي

تركتور الإيراني

باختاكور الأوزبكي

الفائز من مواجهة الملحق رقم 2 (الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي) المجموعة الثالثة الدحيل القطري

الأهلي السعودي

الاستقلال الإيراني

الشرطة العراقي المجموعة الرابعة السد القطري

النصر السعودي

الوحدات الأردني

الفائز من مواجهة الملحق رقم 3 (العين الإماراتي وفولاذ الإيراني) المجموعة الخامسة بيرسيبوليس الإيراني

الريان القطري

جوا الهندي

الفائز من مواجهة الملحق رقم 4 (الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي)

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