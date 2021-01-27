شكرا لقرائتكم خبر مايكون يفجر أزمة في النصر وعبدالغني يبعده عن السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني إبعاد المحترف البرازيلي مايكون عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم الذي يسبق انطلاق نهائي كأس السوبر أمام الهلال السبت المقبل.

مطالبات مايكون

وعلمت «مكة» أن قرار الإبعاد جاء بعد غياب اللاعب عن حصة التدريب أمس الأول ومطالبات البرازيلي مايكون بتمديد عقده مدة موسم ومزايا إضافية في العقد بخلاف تسديد رواتبه الثلاثة المتأخرة، الأمر الذي عده حسين عبدالغني وسيلة ضغط من مايكون قبل مباراة الديربي المرتقبة.

وأبانت المصادر أن حسين عبدالغني أبلغ الجهاز الفني بقيادة السيد الين هورفات قراره الانضباطي إزاء مايكون مع ضرورة وضع الثقة في عبدالإله العمري والوافد الجديد لتشكيلة النصر علي لاجامي بجانب قائد الفريق عبدالله مادو.

التسوية الماديةوأشارت إلى أن إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت تنوي التخلص من البرازيلي مايكون على طريقة المحترف السابق جوليانو، وذلك بالتسوية المادية دون الاعتماد عليه في استحقاقات النصر القادمة في دوري الأمير محمد بن سلمان ودوري أبطال آسيا.

راتب شهرين وفي ذات الصعيد تواصلت إدارة النصر مع أعضاء الشرف الداعمين لتسديد راتب شهرين قبل قمة الديربي والوصول إلى حل مبكر مع الأرجنتيني مارتنيز قبل تكرار سيناريو مايكون، وحظي السويكت على إثره بوعود شرفية بإنهاء كل المتعلقات المادية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

من جهة أخرى عقدت إدارة النصر اجتماعا مطولا بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، مؤكدة ثقتها الكاملة في نجوم الفريق، مطالبة إياهم بعدم الالتفات إلى ما يدور خارج المستطيل الأخضر من تصريحات أهدافها لا تصب في مصلحة النصر.

أسطورة النصر

وقالت المصادر إن صفوان السويكت خلال الاجتماع أبدى إعجابه بعمل الكابتن حسين عبدالغني ومدرب الفريق الكرواتي هورفات، وشدد خلال الاجتماع في إشارة واضحة إلى تصريحات أسطورة النصر ماجد عبدالله بأن الرد يجب أن يكون في الملعب وتحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير هو الهدف المنشود، مؤكدا ضرورة القتال طوال 90 دقيقة، والمحافظة على لقب السوبر، وزاد أن الفرصة سانحة أمامنا للثأر من خسارة الهلال في نهائي كأس الملك النسخة الماضية.

قليلة الخبرة

يذكر أن أسطورة النصر ماجد عبدالله أعرب خلال تصريحات تلفزيونية عن عدم رضاه بتعيين حسين عبدالغني مديرا تنفيذيا، متسائلا عن غياب أبناء النصر في المنصب، وزاد بأن تصرفات حسين عبدالغني كلاعب غير جيدة.

وأضاف بأن إدارة النصر قليلة الخبرة، مستغربا من زيادة وزن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لافتا إلى أنه صاحب تنقلات كثيرة خارج المملكة، مما أسهم في غياب بريقه التهديفي.