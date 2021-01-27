شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء، بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي «كاف» لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

كما أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي تقدمه بطلب استضافة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاماً المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب في أندونيسيا في العام نفسه.

وجاء في بيان الاتحاد: تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاماً المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر إقامتها في أندونيسيا في العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003، من المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح، وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح.

وكانت مصر قد استضافت نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة على ملعب القاهرة الدولي بين الأهلي والزمالك. وأحرز الأهلي لقب البطولة معززاً رقمه القياسي إلى تسعة ألقاب.

وينطلق دور المجموعات في فبراير المقبل ويمثل مصر في المسابقة الأهلي والزمالك.