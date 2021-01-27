تشيلسي يواصل نزيف النقاط أمام وولفرهامبتون في الظهور الأول لتوخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

واصل تشيلسي الابتعاد عن صراع المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وولفرهامبتون اليوم الأربعاء في المرحلة العشرين للمسابقة، التي شهدت فوزا ثمينا لبيرنلي 3 / 2 على ضيفه أستون فيلا.

بات تشيلسي، الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، فيما رفع وولفرهامبتون، الذي حصد النقطة الثالثة من مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

كانت هذه هي المباراة الأولى لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد إقالته مدربه الشاب فرانك لامبارد، ليتولى الألماني توماس توخيل المسؤولية خلفا له.

وأخفق الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.