نجوم الرياضة يعلقون على خروج المنتخب الوطني من مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أثنى الكثير من نجوم الرياضة في مصر، على أداء المنتخب الوطني في كرة اليد، خلال مشواره ببطولة العالم التي تستضيفها مصر.

وهُزم المنتخب الوطني لكرة اليد في مباراة ماراثونية أمام نظيره الدنماركي بنتيجة (39-38) خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، دور ربع النهائي (دور الثمانية) في بطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر.

ومن المقرر أن يتم حسم مركز المنتخب المصري في البطولة سواء باحتلال المركز السابع أو الثامن بعد توديعه للبطولة من الدور ربع النهائي، عندما تنتهي مباريات اليوم الأربعاء.

ونستعرض في السطورة التالية تدوينات نجوم الرياضة على خروج مصر من بطولة العالم لليد أمام الدنمارك:

غرد قائد نادي الزمالك ولاعبه السابق لكرة اليد حازم إمام، قائلاً: "رجالة وعملتوا اللي عليكوا".

وغرد محترفنا المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورون جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".

ودوّن حارس مرمى بيراميدز، شريف إكرامي، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، :"ملحمة تاريخية لأسود مصر في كرة اليد، أياً كانت النتيجة أنتم أبطال".

وغرد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، عبر حسابه بموقع تويتر: "شرفتونا يارجالة"، فيما غرد لاعب الأهلي السابق، وائل جمعة:"منتخب مصر لكرة اليد حاجة تشرف".

ونشر عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق صورة لمنتخب اليد مُذيلاً إياها بتعليق: "هارد لك يا أبطال على النتيجة، لكن كسبتوا احترام الجميع وقدمتوا مباراة كبيرة أمام بطل العالم، شرفتونا بأدائكم الرجولي وإن شاء الله تكسروا الدنيا في الأولومبياد، كلنا فخورين بكم وواثقين فيكم شكرًا على الأداء يا رجالة هارد لك يا أبطال".

وغرد لاعب المنتخب الوطني السابق، أحمد حسن، عبر حسابه بموقع تويتر: "يد مصر دهب.. شكراً رجالة مصر خسرتم مباراة وكسبتم إحترام العالم.. فخورون بيكم أقسم بالله شرفتونا"، بينما غرد عماد متعب: "هاردلك لرجالة اليد شرفتونا".