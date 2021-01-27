بعد الخسارة من الدنمارك.. مباراة تُحدد مركز مصر بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

خرج منتخب مصر من دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بعد الخسارة أمام الدنمارك حامل اللقب بنتيجة 38-39، بعد مباراة ماراثونية امتدت لأربعة أشواط إضافية، ومن ثم اللجوء إلى رميات جزائية إبتسمت للفريق الدنماركي.

وضمن منتخب التواجد بين الثمانية الكبار في مونديال اليد، بعد تأهلهم إلى دور الثمانية من البطولة إثر تأهلهم كثاني المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي بالمسابقة.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة السويد وقطر بدور الثمانية، لتحديد موقعه بين الثمانية الكبار في البطولة، حيث أنه يتم ترتيب الفرق التي خرجت من هذا الدور وفقا لنتائجهم في الدور الرئيسي بالمسابقة.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية بالمونديال، برصيد 7 نقاط،، بينما تأهلت قطر ب6 نقاط، وفرنسا 10 نقاط، بينما تأهل الثلاثي السويد والمجر والنرويج برصيد 8 نقاط، وفرنسا تأهلت ب10 نقاط.

وإليكم إحتمالات المركز الذي تنهي فيه مصر البطولة:

سابع العالم:

يضمن منتخب مصر إحتلال المركز السابع في المونديال، في حالة خسارة قطر من السويد، نظرا لحصول المنتخب المصري على 7 نقاط في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، بينما المنتخب العنابي لديه 6 نقاط.

ثامن العالم:

ينهي منتخب مصر البطولة في المركز الثامن في حالة فوز قطر على السويد، وبذلك يتواجد المنتخب السويدي في المركز السابع نظرا لتفوقه على المنتخب المصري في النقاط حيث لديه 8 نقاط، بينما المنتخب المصري لديه 7 نقاط.