مصدر لمصراوي: الزمالك أخطر سانت إيتيان بموافقته على صفقة مصطفى الاثنين ولم يوقع العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف مصدر مطلع على مفاوضات سانت ايتيان مع الزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، أن هناك موافقة رسمية تمت الاثنين الماضي من جانب إدارة النادي لكن دون التوقيع على العقود حتى الآن.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحاته ليلا كورة اليوم الأربعاء: "الزمالك أرسل خطابًا لسانت ايتيان ليؤكد موافقته على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة وكان ذلك الاثنين الماضي."

وقام سانت ايتيان بناء على البريد الإلكتروني الذي وصله من الزمالك بإرسال العقد متضمنًا كل البنود المتفق عليها من الطرفين، غير أن الزمالك حتى مساء اليوم الأربعاء لم يقم إلى الآن بالتوقيع على العقود أو التواصل مع النادي الفرنسي.

وبموجب العقد فإن الزمالك سيحصل على 5.2 مليون دولار كقيمة صافية للصفقة بخلاف الإضافات التي تم الاتفاق عليها حسب أداء اللاعب والنادي خلال السنوات المقبلة.

وعلم يلا كورة أن مصطفى محمد حرص على عقد جلسة مع إدارة الزمالك اليوم من أجل التأكيد على تمسكه باللعب لسانت ايتيان وليس جالاتا سراي الذي عاد لتجديد اهتمامه بضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022.

وينتظر سانت ايتيان خلال الساعات المقبلة وحتى صباح الخميس إمكانية الرد من جانب الزمالك حتى يستطيع انهاء التفاصيل الأخرى المتعلقة بالصفقة مثل تأشيرة الدخول لفرنسا والسفر وإجراء الكشف الطبي الذي يحتاج عدة أيام.