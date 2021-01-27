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أول تعليق من محمد صلاح بعد هزيمة منتخب اليد أمام الدنمارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء جوهر:

أشاد محمد صلاح، محترفنا المصري بصفوف فريق الإنجليزي، بأداء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة العالم التي تستضيفها مصر.

وغرد صلاح، عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات القصيرة، تويتر:"كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".

وهُزم المنتخب الوطني لكرة اليد في مباراة ماراثونية أمام نظيره الدنماركي بنتيجة (39-38) خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، دور ربع النهائي (دور الثمانية) في بطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر.

ومن المقرر أن يتم حسم مركز المنتخب المصري في البطولة سواء باحتلال المركز السابع أو الثامن بعد توديعه للبطولة من الدور ربع النهائي، عندما تنتهي مباريات اليوم الأربعاء.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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