مجاهد: ننسق مع الجهات المعنية لدعم أبو ريدة في انتخابات الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.

وأشار مجاهد، عبر تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إلى أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو إمكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أجاز ترشح 17 مرشحًا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.