موعد مباراة برشلونة القادمة في كأس ملك اسبانيا والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نادي رايو فاييكانو الممارس في الدرجة الثانية من الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاربعاء في دور الـ 16 من منافسات كأس ملك إسبانيا، في غياب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، الموقوف بعد طرده في نهائي كأس السوبر الاسباني الذي خسره البلوجرانا أمام أتلتيك بلباو.

ولم تعلن أي قناة عربية نقلها لوقائع المباراة، بعد عجز قنوات السعودية الرياضية في الحصول على حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، علمًا بأنها قامت بنقلها في نسخة الموسم الماضي.

وبعد تخلي قنوات بين سبورت القطرية على نقل المزيد من البطولات أمثال كأس ملك اسبانيا وكأس إيطاليا والدوري الألماني سابقات أخرى، من قبيل كأس ايطاليا و الدوري الألماني.

وتجري المباراة مساء اليوم الاربعاء الموافق 27 يناير 2021، على ملعب “تيريزا ريفيرو” بالعاصمة مدريد، والخاص بنادي رايو فاييكانو صاحب الرداء الشبيه بأسطورة أندية الأرجنتين “ريفر بليت“، وتنطلق بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

واستعاد برشلونة بعضاً من توازنه في الآونة الأخيرة، وصعد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بفارق 10 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد، وثلاث نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

ونجح البلوجرانا في بلوغ هذا الدور، بعد فوزه الصعب على الفريق المتواضع كورنيا، ليكمل مشواره في المسابقة التي يحمل رقمها القياسي، كأكثر من توج بها عبر تاريخ المسابقة، بعدد ألقاب يبلغ 30 لقباً.

ويمكن متابعة المباراة، بالتعليق الاجنبي على قنوات “تيلي سينكو (القناة الاسبانية الخامسة) عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرق، و قناة بريمير سبورتس على قمر استرا 28 شرقاً، و على قناة ليكيب تيفي الفرنسية عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً و القمر الصناعي الاوروبي هوتبورد 13 شرقاً.