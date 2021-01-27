الامارات | بالصور.. المنتخب المصري يودع كأس العالم لكرة اليد بعد عرض بطولي وأحداث غريبة!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المنتخب المصري يودع كأس العالم لكرة اليد بعد عرض بطولي وأحداث غريبة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب المصري لكرة اليد بطولة كأس العالم المقامة حالياً في القاهرة من دور الثمانية، بخسارته الأربعاء أمام المنتخب الدنماركي "حامل اللقب" برميات الترجيح بعد مباراة ماراثونية مثيرة وغريبة الأطوار في أحداثها الدراماتيكية استمرت فيها الندية حتى النهاية الحزينة على المصريين.

وكانت المباراة قد امتدت مرتين بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 28-28، والوقتين الإضافي الأول والثاني 28-28، و 34-34 على التوالي، ونال اللاعب المصري علي زين جائزة رجل اللقاء.

وأحرز رميات الفراعنة محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع، فيما أهدر أحمد الأحمر وعلي زين "أفضل لاعبي المنتخب"، فيما لم تشفع الرمية التي تصدى لها الحارس محمد الطيار في تفادي الخسارة.

وقدم المنتخب المصري عرضاً بطولياً ومنافساً تألق من خلاله الأبطال أحمد الأحمر وعلي زين ويحيى الدرع ومحمد سند والحارسين كريم هنداوي ومحمد الطيار، ولكن تفاصيل صغيرة وغريبة حرمت المصريين من إكمال الطريق نحو اللقب خصوصاً أن الوقت الإضافي الأخير شهد تقدماً لهم بنتيجة 34-33 لكن قلة الخبرة في التعامل مع هجمة دنماركية حصل فيها الأخير على رمية جزاء تمكن من خلالها "رجال الفايكينغ" من تمديد المواجهة لمحطة أخيرة برميات الترجيح التي ابتسمت لهم في النهاية.

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