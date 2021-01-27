شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن دعم «أبوريدة» في انتخابات «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مساندة هاني أبوريدة، المرشح المصري للحفاظ على مقعده في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشدد مجاهد في بيان رسمي للجبلاية أن اتحاد الكرة لن يدخر جهدا في مساندة أبوريدة في منافسته الشرسة للحفاظ على مقعد مصر بفيفا في الانتخابات المقرر إقامتها في مارس المقبل، وأجاز فيفا ترشح 17 مرشحا من أفريقيا لعضوية المكتب التنفيذي لفيفا.