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«بواليا» يتعهد بتسجيل الأهداف في المباريات المقبلة

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهاجم الزامبي والتر بواليا، لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي، أنه سيستغل كافة الفرص التي تسنح له أمام المرمى في مباريات الدوري لكسب ثقة جماهير الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد بواليا على أن التعجل أمام المرمى هو السبب الرئيسي في إهداره للفرص السهلة أمام المنافسين وذلك خلال الجلسة التي عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة خاصة مع المهاجم الزامبي والتر بواليا طالبه خلالها بالتركيز في الفرص التي تسنح له أمام المرمى، وأكد له على دعمه للاعب رغم إهداره للفرص التي تسنح له في المباريات.

وتعرض بواليا لانتقادات خلال الفترة الماضية منذ انضمامه للقلعة الحمراء بعد أن فشل في تسجيل الأهداف خلال المباريات السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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