شكرا لقرائتكم خبر عن «بواليا» يتعهد بتسجيل الأهداف في المباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهاجم الزامبي والتر بواليا، لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي، أنه سيستغل كافة الفرص التي تسنح له أمام المرمى في مباريات الدوري لكسب ثقة جماهير الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد بواليا على أن التعجل أمام المرمى هو السبب الرئيسي في إهداره للفرص السهلة أمام المنافسين وذلك خلال الجلسة التي عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة خاصة مع المهاجم الزامبي والتر بواليا طالبه خلالها بالتركيز في الفرص التي تسنح له أمام المرمى، وأكد له على دعمه للاعب رغم إهداره للفرص التي تسنح له في المباريات.

وتعرض بواليا لانتقادات خلال الفترة الماضية منذ انضمامه للقلعة الحمراء بعد أن فشل في تسجيل الأهداف خلال المباريات السابقة.