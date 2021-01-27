شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبان من الأهلي يقتربان من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الثنائي محمد محمود ورامي ربيعة لاعبا الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي، من الانضمام إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الإانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وكانت اللجنة الفنية التي تضم على أبوجريشة أسطورة الدراويش، قد وضعت عدد من الأسماء المهمة التي يمكنها تدعيم صفوف الدراويش سواء من لاعبي الأهلي أوالزمالك أملا في انتشال الفريق من كبوته التي يمر بها مؤخرا.