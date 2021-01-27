شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع حسين السيد من طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، التعاقد مع حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش، من اجل تدعيم صفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وتسعى اللجنة الفنية التي يتواجد فيها على أبوجريشة نجم الكرة المصرية والدراويش الأسبق، التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري ومنهم محمد حسن لاعب سيراميكا.