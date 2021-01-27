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الإسماعيلي يتعاقد مع حسين السيد من طلائع الجيش

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، التعاقد مع حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش، من اجل تدعيم صفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وتسعى اللجنة الفنية التي يتواجد فيها على أبوجريشة نجم الكرة المصرية والدراويش الأسبق، التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري ومنهم محمد حسن لاعب سيراميكا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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