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ارتيتا: اوديغارد يلعب في مستوى عالٍ منذ فترة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

أعرب مدرب ​آرسنال​ ​ميكيل ارتيتا​ عن سعادته بضم ​مارتن أوديغارد​ من على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

وصرح أرتيتا للموقع الرسمي لناديه: "إنه لأمر رائع أننا قمنا بالتعاقد مع أوديغارد، لينضم لنا حتى نهاية الموسم، أعرفه بشكل جيد، وعلى الرغم من أنه لا يزال صغيراً، إلا أنه يلعب في مستوى عالٍ منذ فترة".

وأضاف: "مارتن سيوفر لنا خيارات هجومية عالية الجودة، ونحن جميعاً متحمسون لدمجه في خططنا من الآن وحتى أيار".

من جهته قال السكرتير الفني والمسؤول عن التعاقدات بالنادي، إيدو: "يسعدنا أن نرحب بمارتن في النادي حتى نهاية الموسم، أود أن أشكر الجميع في ريال مدريد وممثلي مارتن على تعاونهم في تحقيق هذه الخطوة".

واردف: "مارتن موهبة استثنائية ونحن نعزز فريقنا من خلال تقديم لاعب هجومي مثير لآرسنال، للأشهر المتبقية من هذا الموسم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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