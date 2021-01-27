دي خيا: اصبح لدي خبرة كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

تحدث حارس فريق ​مانشستر يونايتد الانكليزي​، ​دايفيد دي خيا​ عن الدور الذي يلعبه في كتيبة ​الشياطين الحمر​ هذا الموسم.



وقال دي خيا:" احاول ان أكون قائدًا، قد ينظر الفتيان الصغار إلي ويرون أنني كنت هنا منذ فترة طويلة، ولعبت الكثير من المباريات، وأعتقد أن أهم شيء هو إظهار خبرتك في الملعب وفي المباريات من خلال محاولة مساعدة الفريق".

واضاف دي خيا:" لدي خبرة في الفوز بألقاب كبيرة هنا. أعرف شعور الفوز بالأشياء، وفي هذا العام، لدينا فرصة للفوز بلقب ولا يمكننا تفويت الفرص الكبيرة".

وتابع دي خيا:" أحاول تقديم بعض النصائح للفتيان الصغار وأحاول تقديم 100% في كل جلسة تدريب وفي كل مباراة لأظهر لهم أنه يجب أن نقدّم 100% في كل يوم ونقاتل على كل شيء".