فيورنتينا يضم الروسي ألكسندر كوكورين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

تعاقد نادي ​فيورنتينا​ الإيطالي مع المهاجم الروسي ​ألكسندر كوكورين​ قادما من ​سبارتاك موسكو​.



ورحّب النادي الإيطالي عبر صفحته الرسمية في "تويتر" باللاعب باللغة الروسية كاتباً: "أهلا وسهلا ألكسندر كوكورين".

وسيلعب كوكورين بالقميص رقم 91 علماً أنه مولود في 19 آذار من العام 1991.

ووصل كوكورين إلى مدينة فلورينسي أمس الأول وتخطى الفحص الطبي والبدني بنجاح ليعلن فيورنتينا اليوم بشكل رسمي انضمامه للفريق لغاية صيف العام 2024.

وخاض كوكورين مع سبارتاك 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم كما دافع عن ألوان أندية سوتشي ودينامو موسكو وزينيت وحقق مع الأخير بطولات الدوري الروسي والكأس والسوبر.