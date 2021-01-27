ماونت: نعيش فترة لم تمر علينا في السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

تحدث مايسون ماونت لاعب نادي ​تشيلسي​ الانكليزي، عن رحيل مدرب ​البلوز​ السابق ​فرانك لامبارد​ وقدوم المدير الفني الجديد ​توماس توخيل​.



وقال ماونت:" علينا الآن أت نتطلع للأمام، كلاعبين وكفريق وكنادي، علينا أن نساند بعضنا البعض ونأمل أن نعود إلى طريق الإنتصارات لأن هذا ما يتطلبه الأمر في هذا النادي."

واضاف ماونت عن التغيير بالمدرب في منتصف الموسم والأمور التي تُصاحب ذلك:" إنه شيء لم يسبق لنا وأن وضعنا فيه نحن اللاعبون الشباب من قبل ولكننا نتحدث إلى لاعبين مثل أزبيليكويتا وبيتر تشيك الذي هو معنا لأنهم مروا بهذا، ونحاول الحصول على أي قدر من الخبرة منهم حول كيفية التعامل الوضع."