مصر تطلب إستضافة نهائي دوري الأبطال وكأس الأمم الإفريقية للشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 و​كأس الأمم الإفريقية للشباب​ تحت 20 عاماً المقرر اقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب في إندونيسيا بالعام نفسه.



وأوضح الاتحاد في بيان "قدم الاتحاد المصري بطلب ترشيح للاتحاد الإفريقي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاماً المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003".

وأضاف: "من المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح".