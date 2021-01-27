سان جيرمان يحدد مطالبه لـ ريال مدريد للتخلي عن مبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

حدد نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي عدة مطالب للتخلي عن نجمه الشاب كيليان ​مبابي​، والذي يُعد هدفاً رئيسياً لنادي ريال مدريد في الصيف المقبل.



وفي ظل الأزمة المادية التي تمر بها الأندية، سيكون من الصعب على ريال مدريد إتمام الصفقة، إلا من خلال دمج بعض اللاعبين في الصفقة.

وبحسب صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ليوناردو المدير الرياضي للبي اس جي يريد ​فينيسيوس​ جونيور ورافاييل ​فاران​ من اجل التخلي عن الدولي الفرنسي.

وأفاد التقرير، أن إدارة باريس تريد 150 مليون يورو، لكنها منفتحة على تقليل المقابل إلى 70 أو 80 مليون يورو إذا تم دمج لاعبين، ضمن الصفقة.