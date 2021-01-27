كأس أمير قطر: السيلية يتأهل إلى الدور المقبل بعد فوزه على الخور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة ​كأس أمير قطر​، حسم فريق ​السيلية​ تأهله إلى الدور المقبل بعد فوزه على ​الخور​ بنتيجة 4-2 على ملعب حمد الكبير.



افتتح التسجيل اللاعب جيانيس فيتفاتزيديس عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، وأحرز التعادل للسيلية بعد 5 دقائق اللاعب مهند علي كاظم.

وفي الدقيقة 22، نجح زميله تياغو بيزيرا في تسجيل الهدف الثاني قبل أن يضيف كاظم الهدف الثالث وينتهي الشوط الأول بتقدم السيلية بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن الخور من تقليص الفارق في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب رافائيل فاز دوس سانتوس لكن هدف أحمد البخيث المنهالي في الدقيقة 93 أحبط آمال الخور في إحراز التعادل.