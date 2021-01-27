حنكة هلالية وإخفاق شبابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حضرت الحنكة الإدارية لنادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في حسن إدارة الملف التفاوضي مع مهاجم فريق الشباب الكروي الأول الدولي عبدالله الحمدان (21 عاما)، في أن تواصل مكاسبها الكروية في إبرام عقد احترافي مع اللاعب يمتد لـ5 أعوام مقبلة، بدءا من الموسم الكروي الجديد، وسط توجه هلالي لشراء الفترة المتبقية من عقد الحمدان بعد دخوله الخميس الماضي الفترة الحرة من عقده الاحترافي.

أزمة شبابية

ونجح الهلال في ترقب الموقف الشبابي من لاعبه بعد أن توصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن (تمديد) العقد لموسمين آخرين، بعد أن ينتهي في الـ19 من يوليو المقبل، بعرض وصل للموسم الواحد لـ5 ملايين ريال، شامله المرتبات الشهرية وبدل السكن، وأسهمت حالة التوتر التي نشأت بين اللاعب وإدارة ناديه أواخر سبتمبر الماضي في بعد المسافة بين ناديه والمفاوض لكسب تجديد عقده الاحترافي، بعد أن حول إلى تدريبات انفرادية، إلا أن تدخل شخصية اعتبارية قربت وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن شهر العسل لم يدم طويلا، بعد أن تمددت حالة التوتر بين الإدارة الشبابية ووالد عبدالله الحمدان حارس الفريق الكروي الأول السابق، في أن يسكب الزيت على النار، وبالتالي فقد الشباب أهم الأوراق الضاغطة والمؤثرة لتجديد عقد اللاعب مع ناديه الأول.

لعب كشاف اللاعبين فيصل الدعيرم في اكتشاف اللاعب وتقديمه لأكاديمية نادي الشباب، بعد أن لقي الأمر في بداياته رفضا من أسرتة لصغر سنه، وانطلقت مسيرته منذ البداية مهاجما.

وشكلت تجربته في الملاعب الإسبانية القصيرة مع نادي سبورتينج خيخون، شخصية للاعب قبل مونديال روسيا 2018، وتعول عليه الكرة السعودية في مونديال قطر 2022.

شكوك الخطاب

وزرع خطاب العرض الاحترافي لعبدالله الحمدان الذي تسرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتمديد عقد اللاعب شكوكا، إذ إن توقيع العرض المقدم حمل اسم نزار العقيل المشرف الكروي على الفريق، بينما لم يكن مذيلا باسم مدير الاحتراف بالنادي عبدالرزاق العنزي، وهو ما وضع تساؤلات عدة حول حقيقة العرض المسرب.

ترحيب فني

ورحب مدرب فريق الهلال الكروي الأول الأسبق باللاعب عبدالله الحمدان وبين لـ«مكة» نجاح الاستراتيجية الهلالية في عقد الصفقات الشابة، وقال «الهلال بنى خياراته على لاعبين مؤسسين من الصغر، كعبدالله الحمدان الذي سيكون نجما سيشار له بالبنان في المستقبل، ولا سيما أن والده أحد الحراس الذين خدموا الكرة السعودية من خلال بوابة نادي الشباب، وأحد الكوادر التدريبية الحالية التي تعرف كل تفاصيل الظروف التي تحيط باللاعب».

وقال القائد التاريخي للهلال الذي سبق وأن درب فريق الشباب، سامي الجابر، عبر مدونته بتويتر عن توقيع الحمدان للهلال «صفقة نوعية متميزة نجحت الإدارة الهلالية في إتمامها»، واصفا عبدالله الحمدان بـ(الواثق)، وقال «فما وقفت عليه هو مشروع لنجم آسيوي أجزم أنه سيكون اسما لامعا وسيضيف له الهلال الكثير».