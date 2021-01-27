الأرسنال يستعير أوديجارد من ريال مدريد

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وشارك أوديجارد (22 عاما) في 25 مباراة مع المنتخب النرويجي. وانضم لريال مدريد في 2015 ولكنه نادرا ما شارك مع الفريق، وأصبح فريق أرسنال هو رابع ناد يعار له اللاعب.وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال «مارتين هو لاعب نعرفه كلنا جيدا ومازال صغيرا، كان يلعب في مستوى عال لفترة».
وأضاف «سيضيف مارتين خيارات هجومية عالية الجودة وكلنا متحمسون لدمجه في خططنا من الآن وحتى مايو المقبل».
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