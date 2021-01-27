إعارة السميري تخفض حقوق الفيصلي لدى الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​وافقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على إعارة لاعب وسط الفريق الأول الكروي خالد السميري لنادي الفيصلي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. وجاءت هذه الموافقة نظير اعتماد الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي على الثلاثي كريم الأحمدي وعبدالإله المالكي وبرونو هنريكي في مركز المحور بصفة مستمرة منذ انطلاقة الموسم الرياضي الحالي. كما اتفقت إدارة الاتحاد مع نظيرتها في نادي الفيصلي على أن يكون مقابل هذه الصفقة تقليص من إجمالي المستحقات لدى الاتحاد من انتقال عبدالعزيز البيشي وإعارة محمد الثاني في يناير 2019 وانتقال حمدان الشمراني في مايو 2019، حيث إن إجمالي مطالبات نادي الفيصلي من نادي الاتحاد نظير هذه الصفقات الثلاث هو مبلغ سبعة ملايين ريال، وقد صادقت غرفة فض المنازعات على أحقية الفيصلي بهذا المبلغ منذ يومين. كما اتفقت إدارة الاتحاد مع نظيرتها في نادي الفيصلي على أن يكون مقابل هذه الصفقة تقليص من إجمالي المستحقات لدى الاتحاد من انتقال عبدالعزيز البيشي وإعارة محمد الثاني في يناير 2019 وانتقال حمدان الشمراني في مايو 2019، حيث إن إجمالي مطالبات نادي الفيصلي من نادي الاتحاد نظير هذه الصفقات الثلاث هو مبلغ سبعة ملايين ريال، وقد صادقت غرفة فض المنازعات على أحقية الفيصلي بهذا المبلغ منذ يومين.

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