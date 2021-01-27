رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يدعو إلى "الصبر" بشأن أولمبياد طوكيو

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لوزان: دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأربعاء إلى "التحلي بالصبر" بشأن دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة والتي لا تزال استضافتها في طوكيو الصيف المقبل موضع شك، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال باخ عقب اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية "علينا فقط أن نطلب الصبر والتفهُّم، هذه هي الرسالة الرئيسية"، مضيفاً "أعتقد أنه من السابق لأوانه تقرير أي شيء آخر".

وكان من المقرر أصلاً إقامة الألعاب الصيف الماضي، لكن تم تأجيلها في مواجهة الموجة الأولى من جائحة "كوفيد-19"، لتصبح أول دورة أولمبية تعاني من هذا المصير في أوقات السلم.

وقامت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون اليابانيون بإعادة جدولة الألعاب لتقام بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس هذا العام.

لكن تقارير إعلامية عدة زعمت أن الألعاب لا يمكن أن تقام، وهو أمر سارع باخ الغاضب إلى التقليل من شأنه.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "لا نضيِّع الوقت أو الطاقة في التكهنات (...) بشأن ما إذا كانت الألعاب ستقام".

وتابع "نحن نعمل على كيفية إقامة الألعاب".