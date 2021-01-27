مصدر لمصراوي: نبحث كل السبل لاستمرار الـ"VAR" في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أنه سيتم البحث عن بديل من أجل استمرار استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري، دون توقف العمل به.

وكان اتحاد الكرة من خلال مسؤوليه قد أشار في وقت سابق عبر تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة عن وجود مشاكل مع الشركة المسؤولة عن تقنية حكم الفيدي،.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "إذا لم نصل لحل مع الشركة صاحبة حقوق تقنية حكم الفيديو المساعد تحافظ على حقوق الاتحاد، سنبحث عن بديل".

واختتم المصدر "سوف نعمل على ايجاد بديل مناسب لكي نستمر في استخدام التقنية بمباريات الدوري المختلفة".

وشهدت الفترة الأخيرة اعتراضات كثيرة من الأندية بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية وكذلك تقنية حكم الفيديو المساعد والتي تؤثر على نتائج المباريات.