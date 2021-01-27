لاعب الدحيل: مباراتنا أمام الأهلي صعبة.. وتذاكر اللقاء نفدت لشعبيته الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال لاعب نادي الدحيل القطري، أحمد ياسر المحمدي، إن مباراتهم الأولى في كأس العالم للأندية أمام الأهلي ستكون صعبة.

وأضاف المحمدي، في تصريحات لبرنامج "السادسة" المُذاع على فضائية النادي الأهلي:"مباراتنا أمام الأهلي صعبة لخبرة الأهلي الكبيرة في كأس العالم للأندية مما يجعلهم في حاجة للاستعداد الجيد للمباراة بدنيًا وفنياً".

ولفت لاعب الدحيل، الإنتباه إلى أن التدعيمات التي قام بها ناديه بضم الكيني مايكل أولونجا والإيراني علي كيمي تُمثل إضافة كبيرة للفريق؛ خاصة بعدما انسجم الثنائي فعلياً بشكل سريع مع الفريق.

وأتم المحمدي تصريحاته بالإشارة إلى أن تذاكر مباراتهم أمام الأهلي قد نفذت بالفعل، مما يؤكد على شعبية الأهلي الكبيرة التي يتمتع بها في قطر، مؤكداً ان حضور الجماهير سيضيف للمباراة طابع تنافسي خاص.

ويُشارك الدحيل في كأس العالم للأندية بصفته بطل الدوري للدولة المُنظمة، بينما يلعب الأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ويفتتح الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس 4 فبراير في الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة،