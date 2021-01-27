سانت إيتيان يوضح لـ"الخليج 365" الصعوبات التي تواجه صفقة مصطفى محمد حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أوضح جان لوك بويزين مدير التعاقدات في نادي سانت إيتيان الفرنسي أن الوقت هو التحدي الذي يواجه صفقة مصطفى محمد في الوقت الحالي، قائلًا إن لاعب الزمالك يحتاج للقيام ببعض الإجراءات قبل الانضمام للفريق حال التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وقال مسئول سانت إيتيان في تصريحاته لـ"الخليج 365": "نحن لا نشعر بالقلق من اهتمام جالاتا سراي بضم اللاعب، فهم يريدون التعاقد معه على سبيل الإعارة ونحن نرغب في التعاقد معه بشكل نهائي وأعتقد أن عرضنا هو الأفضل للاعب وللزمالك".

وتابع: "المشكلة في الوقت الحالي هي ضيق الوقت، فنحن بحاجة إلى عدة أيام من أجل إتمام الصفقة في حال التوصل لاتفاق مع الزمالك حول كل شيء، بداية من استخراج تأشيرة السفر للاعب، وسفره وهذا سيحتاج إلى يوم، وهناك يومان آخران من أجل إجراء الكشف الطبي".

وأضاف: "يمكن أن نجد بعض الحلول كأن يجري الكشف الطبي في أحد المراكز الطبية بمصر لحين انتهاء إجراءات التأشيرة، لكن الأهم أن نتوصل إلى اتفاق أولًا".

وكشف مصدر مطلع بنادي سانت إيتيان في تصريحات لـ"الخليج 365" أن موقف النادي الفرنسي من مصطفى محمد عاد بعد عدة أيام هادئة بعدما خسر الفريق في المباراة الأخيرة أمام ليون في الدوري بنتيجة كبيرة 5-0، الأمر الذي دفع المدير الفني كلود بويل للعودة وطلب اللاعب مجددًا من الإدارة، حيث يعد أشد المهتمين بخدماته داخل النادي.

وواصل بويزين حديثه: "كل إدارة تنظر إلى مصلحة ناديها، والجمهور لا يرغب في التفريط بأي لاعب بالتأكيد لكن الأهم أن يتم اتخاذ القرار النهائي بناء على تفكير الإدارة في الفريق ككل وأوجه الاستفادة التي يمكن أن تتحقق".

وينتهي موسم الانتقالات الشتوية في فرنسا في الأول من فبراير المقبلة وهو ما يعني أن هناك 5 أيام فقط متبقية قبل أن يكتفي كل ناد بما لديه من لاعبين حتى نهاية الموسم.