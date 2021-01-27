الإسماعيلي يضم محمد حسن من سيراميكا كليوباترا مُعاراً لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

نجح النادي الإسماعيلي في إقناع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا في ضم لاعب الوسط محمد حسن إلى صفوفه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

ويسعى النادي الإسماعيلي لضم أكبر عدد من الصفقات المجانية أو على سبيل الإعارة أو بمقابل زهيد لإنقاذ الفريق الذي يعاني من الوجود في منطقة الخطر في جدول الدوري المصري هذا الموسم، ومنذ الموسم الماضي.

وأكد نادي سيراميكا كليوباترا أنه وافق على إعارة لاعبه لدعم النادي الإسماعيلي وللعلاقة الطيبة مع إدارته برئاسة إبراهيم عثمان، ولدعم النادي الساحلي في الفترة الصضعبة التي يمر بها.

وكان محمد حسن قد رحل عن صفوف الزمالك إلى سيراميكا كليوباترا من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بصفة مستمرة، قبل أن يتجه نحو الإسماعيلية لنفس الهدف.