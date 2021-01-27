الفيفا يدعو اتحاد الكرة المصري لحضور كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعوة إلى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لحضور منافسات كأس العالم للأندية في قطر.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقي أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية دعوة رسمية من "فيفا" لحضور بطولة مونديال الأندية.

وتلقى الاتحاد المصري كذلك دعوة من نظيره القطري من أجل الحضور للبطولة التي يُشارك بها النادي الأهلي ممثلاً للقارة الإفريقية بصفته بطلها للمرة التاسعة في تاريخه.

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية بداية من يوم 4 فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته، حيث يلعب العملاق المصري المباراة الأولى يوم 4 فبراير ضد الدحيل صاحب الأرض وممثل الدولة المنظمة في مباراة يلعب الفائز بها ضد بايرن ميونيخ في نصف النهائي.