مباشر.. مصر 35 - 34 الدنمارك.. مباراة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مصر والدنمارك في افتتاحية دور الثمانية من بطولة العالم لكرة اليد، المقامة في مصر خلال الفترة من 31 لـ31 يناير الجاري.

وتأهل المنتخب المصري كثاني المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي برصيد 7 نقاط، بينما تأهل المنتخب الدنماركي كأول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهة إسبانيا والنرويج المقررة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الدنماركي بفارق 3 أهداف بنتيجة 16-13.

تقدم المنتخب المصري في البداية ب3 أهداف، قبل أن يعود المنتخب الدنماركي وتصل النتيجة لـ4-4.

واستمرت النتيجة هدف مقابل هدف، حتى وصلت للنتيجة 9-9، ثم وسع المنتخب الدنماركي الفارق لـ12-9.

بعدها حاول المنتخب المصري تعويض الفارق رغم تلقي علي زين لدقيقتين، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك بنتيجة 16-13.

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب المصري في العودة وإدراك التعادل لتصل النتيجة لـ17-17.

واستمرت النتيجة سجال بين الفريقين، حتى وصلت النتيجة لـ23-23.

واستطاع المنتخب الدنماركي إحراز هدفين متتاليين لتصل النتيجة لـ25-23 قبل 9 دقائق من النهاية ليطلب باروندو مدرب المنتخب المصري وقتا مستقطعا.

وانتهي الوقت الأصلي بنتيجة 28-28 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

وانتهى الوقتين الإضافيين بالتعادل 34-34.

ولعب الفريقان وقتين إضافيين جديدين لتنتهي المباراة بالتعادل 35-35، لتحسم رميات الجزاء الفائز بالمباراة.

وفي رميات الجزاء فاز المنتخب الدنماركي 4-3 ليتأهل لنصف النهائي بالفوز 39-38، وينتظر الفائز من مواجهة إسبانيا والمجر المقررة مساء اليوم.