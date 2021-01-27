كأس سوريا: نتائج مباريات اليوم في دور الـ 8

يقدم لكم موقع الخليج 365 جميع نتائج مباريات اليوم الاربعاء 27 يناير 2021 فى كأس جمهورية سوريا ضمن منافسات دور الثمانية، والتي اقيمت كلها على ارض محايدة على طريقة خروج الخاسر من مباراة واحدة.
أطاح فريق الجيش بفريق تشرين فى اللحظات الاخيرة من كأس سوريا عقب تغلبه عليه بهدف دون رد، ويدين الجيش بالفضل فى الفوز للاعبه “خطاب مشلب” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة حرة مباشرة فى الوقت القاتل (+1) 90.
وأكتسح فريق الكرامة نظيره فريق المخرم بخامسية نظيفة، حيث أنهي الشوط الاول متفوقاً بهدف دون رد، ليضيف فى الشوط الثاني أربع أهداف دفعة واحدة فى الدقائق (53، 64، 76، 90).
وودع الطليعة كأس سوريا بعد خسارته أمام الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليضرب موعدا مع حامل اللقب فريق الوحدة بالدور ربع النهائي.
ومن المقرر ان تنطلق مباريات الدور ربع النهائي من كأس سوريا فى الثالث من شهر أبريل القادم.
إليكم نتائج مباريات اليوم فى كأس سوريا (دور الثمانية)
تشرين 0-1 الجيش
الكرامة 5-0 المخرم
النواعير 1-2 الشرطة
الطليعة 0-0 الاتحاد (انتهت بركلات الترجيح 3-4) لصالح الاتحاد
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