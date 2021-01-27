خاص بميركاتو داي | توضيح لأحقية “مايكون” في فسخ تعاقده مع النصر

يعيش نادي النصر السعودي في أزمة قوية قبل أيام من المباراة الهامة أمام غريمه التقليدي الهلال، يوم السبت المقبل، في بطولة كأس السوبر السعودي.

قناة “24” الرياضية أكدت قبل ساعات أن مدافع النصر، مايكون بيريرا، أرسل خطابًا إلى إدارة النادي يؤكد فيه رغبته بفسخ عقده؛ بسبب عدم تسلم أكثر من 3 رواتب شهرية.

وأضاف المصدر “مايكون أبلغ إدارة النصر أنه سيتنازل عن ذلك شريطة التجديد لمدة سنة، لكن المدير التنفيذي حسين عبدالغني رفض ذلك، حتى لو وافقت عليه الإدارة والداعمين، مشيرًا أن هذا التصرف مرفوض قبل المباريات الحساسة”.

وأكدت مصادر قانونية لـ”الخليج 365” أنه لا يحق لأي لاعب فسخ عقده دون اتخاذ خطوات رسمية، أولها إشعار ناديه بتأخر الرواتب، وبعدها بـ5 أيام يتم إرسال إشعار آخر، وعقب مرور 10 أيام يكون بإمكانه فسخ العقد في حال عدم التجاوب والذهاب للفيفا.

قناة 24 الرياضية

خاص: فاجأ البرازيلي مايكون إدارة النصر بخطاب رسمي يبلغهم فيه بفسخ عقده معهم بسبب عدم تسلم أكثر من 3 رواتب شهرية وقد أبلغهم انه سيتنازل عن ذلك.