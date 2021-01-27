ماهي خطة ريال مدريد لشراء النجم الفرنسي "كيليان مبابي"؟

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن فريق ريال مدريد يسعى للظفر بخدمات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في الصيف القادم، وذلك رغم صعوبة الأمر بسبب الضائقة المالية التي يمر فيها الفريق الملكي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الصحيفة أن النادي تمكن من صفقات بيع بعض اللاعبين وإعارتهم من توفير مبلغ 102 مليون يورو (حوالي 124 مليون دولار)، علما أن تقارير إعلامية نقلت عن إدارة نادي باريس جيرمان أنها مستعدة للتخلي عن "الجوهرة الفرنسية" لقاء 160 مليون يورو أي ما يعادل نحو 190 مليون دولار.



وكان مبابي قد وجه رسالة غير مباشرة إلى العملاق الإسباني بضرورة التعاقد معه هذا الصيف وإلا فإنه قد يضطر للتجديد مع باريس سان جرمان أو التوقيع لناد آخر قبل انتهاء عقده في صيف العام 2202.



وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق أن "الميرنغي" كان يمني النفس بضم نجم منتخب الديوك الفرنسي إلى صفوفه مجانا في العام القادم، بيد أن تصريحات مبابي الأخيرة قد تغير الأمور.



وقالت الصحيفة إن ريال مدريد استطاع أن يوفر مبلغ 102 مليون يورو عبر بيع بعض نجومه لاسيما النجم المغربي أشرف الحكيمي الذي رحل إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى صفقات الإعارة التي كان آخرها إعارة النجم النرويجي، أوديغارد، إلى نادي أرسنال اللندني لمدة 6 أشهر مقابل مليوني يورو.



ولكن يبقى التحدي الأكبر للفريق الملكي بتوفير بقية المبلغ المقدر بنحو 58 مليون يورو فيما إذا أراد إتمام الصفقة التي يرتقبها كثير من عشاق "البلانكوس".