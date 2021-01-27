الامارات | نفط الوسط العراقي بطل "دولية خورفكان" لكرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الوسط العراقي بطل "دولية خورفكان" لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نفط الوسط على فريق نادي البطائح (7-4) في المباراة النهائية لبطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات والتي اختتمت مساء الأربعاء في القاعة الرياضية لنادي خورفكان برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ونال الفريق العراقي كأس البطولة المصمم على نسق مدرج مسرح خورفكان، والميداليات الذهبية وجائزة نقدية قدرها 15ألف دولار، فيما حصل البطائح على الميداليات الفضية وجائزة نقدية قدرها 15ألف دولار، وسجل أهداف الفائز كلاً من محمد رضا (هاتريك)، وسالم فيصل، ومحسن عوض، وغيث رياض، ووليد خالد، بينما سجل للبطائح أحمد عبد الله (هدفين) ونوفل الطائي والبرازيلي برونو لوسيانو.

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