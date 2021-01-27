الامارات | دوري أبطال إفريقيا.. مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال إفريقيا.. مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم الاربعاء بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي "كاف" لاستضافة نهائي دوري أبطال افريقيا 2021.

كما أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي تقدمه بطلب استضافة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر اقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب في أندونيسيا في العام نفسه.

وجاء في بيان الاتحاد "قدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري أبطال افريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 20 عاما المقرر اقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر اقامتها في أندونسيا في العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003".

تابع "ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح".

وكانت مصر قد استضافت نهائي دوري ابطال افريقيا في النسخة الاخيرة على ملعب القاهرة الدولي بين الاهلي والزمالك. واحرز الاهلي لقب البطولة معززا رقمه القياسي الى تسعة القاب.

وينطلق دور المجموعات في فبراير المقبل ويمثل مصر في المسابقة الاهلي والزمالك.

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