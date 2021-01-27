شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: مصر (13)-(16) الدنمارك.. ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الاول لكرة اليد، نظيره الدنمارك، على صالة استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021».
أبرز أحداث اللقاء:
بداية المباراة
د2: أحمد هشام السيد «دودو» يفتتح التسجيل لمنتخب مصر لتصبح النتيجة 1-0
د13: مباراة نارية بين المنتخبين والنتيجة 6-5 لصالح منتخب مصر
د20: مدرب الدنمارك يطلب وقت مستقطع والنتيجة التعادل 9-9
د25: منتخب الدنمارك يستغل النقص العددي ويتقدم على مصر 14-12
د29: مدرب مصر يطلب وقت مستقطع والنتيجة 15-12 لصالح الدنمارك
نهاية الشوط الأول 16-13 لصالح الدنمارك
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