شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يدعو أحمد مجاهد لحضور كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دعوة من الاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد القطري لكرة القدم، لحضور بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل.

ويمثل النادي الأهلي المصري قارة أفريقيا بالبطولة التي يفتتح مبارياته الخميس 4 فبراير، أمام الدحيل القطري، منظم البطولة.