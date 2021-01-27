شكرا لقرائتكم خبر عن غياب مصطفى محمد عن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي، جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدا الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب مصطفى محمد، مهاجم الفريق الذي ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تواجده في تركيا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي جالاتا سراي.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم «أوباما» – طارق حامد – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل – سيف جعفر.