شكرا لقرائتكم خبر عن نادى أبناء قنا يكشف القصة الكاملة لوفاة لاعب السكة الحديد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت إدارة نادى أبناء قنا ما تردد عن تأخر إسعاف محمد هانى لاعب نادى السكة الحديد بالإسكندرية، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا، بداعى عدم وجود إسعافات داخل الملعب الذي احتضن اللقاء، ومحاولة البعض إخفاء الدور الذي قام به أعضاء نادى أبناء قنا خلال فترة محاولة إسعاف اللاعب قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت نيفين محمود إدارى فريق أبناء قنا عن تفاصيل الواقعة الحقيقية منذ بدايتها والدور الذي لعبه الفريق من أجل إنقاذ حياة اللاعب.

وقالت نفين في تصريحات لـ «المصرى اليوم»: في البداية ينعي مجلس إدارة نادي أبناء قنا أسرة المتوفي ونسأل الله أن يصبر أهله.

وأضافت أن الكلام الذي انتشر من طرف واحد بعيد كل البعد عن الحقيقة ويخفى دور نادى أبناء قنا وكنا نتمنى إظهار الحقيقية للرأى العام، خاصة أنه كان في دكتور نادي أبناء قنا بملعب المباراة بالإضافة لدكتور نادي السكة الحديد وكان يوجد على الملعب المجاور دكتور نادي طلائع الأسطول ونادي الجياد والدكتور المحترم قال إنه راح الملعب اللي على بعد متر منه بالكتير في ٣ أو ٤ دقايق كلام لا يعقل كما أنه قال إن اللاعب بلع للسان وده غير حقيقي، كما ذكر أن نادي طلائع الأسطول عنده اسعاف بتكون متواجده بالملعب وهنا أتسأل فين الإسعاف بتاعتك وكلامه على عدم وجود إسعاف داخل الملعب غير حقيقة في حين الإسعاف كانت على الباب وانا شخصيا استدعيتها بالدخول للملعب.

وتابعت: الرواية الحقيقة أن بين الشوطين جميع اللاعيبين من الفريقين كانوا طالعين من ناحيتنا والمتوفي كان في الملعب ونزل سند على ركبته وجه يقف وقع، وفي اللحظة دى أنا جريت وورايا دكاتره كلهم بس اللي دخل عنوه دكتور طلائع الأسطول وأبعد باقي الدكاتره ونظرا للموقف ما حدش اتكلم وانا قمت باستدعاء الاسعاف من على بوابه نادي النحاس وما قفلتيش السكه غير والاسعاف امامي، ولو كان توفي في الملعب كانت سيارة الاسعاف افضل تشيله وأحب اقول كلمة أن الاسعاف نقلته في ساعتها والاسعاف نقلته في ٧ دقايق إلى المستشفي بكرموز وأخيرا كل الحكايات المغلوطة اللي طلعت مش اكتر من تصفية حسابات بين أندية منافسة.

وسقط اللاعب، الشهير بـ «الكوري»، والبالغ من العمر 17 عاماً، في اللقاء الذي جمع فريقه مع نادي أبناء قنا في ملعب النحاس بالإسكندرية، وأعلن نادي السكة الحديد الذي ينتمي إليه اللاعب، إيقاف النشاط الرياضي والحداد ثلاثة أيام على روحه.