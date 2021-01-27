شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين.. ومواعيد مباراتي ليفربول ومان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون اليوم الأربعاء، ضمن جدول مباريات الدوري الإنجليزي، ويقع فريق مان سيتي على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بينما يحتل فريق مان يونايتد المركز الثاني من الترتيب برصيد 40 نقطة، كما يعلب نادي ليفرول ضد توتنهام غدًا الخميس، والذى يأتي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول صدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراتي فريق مان يونايتد ونادي ليفربول :

الأربعاء 27/1/2021 مباراة مان يونايتد وشيفيلد يونايتد: الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة ليفربول وتوتنهام: الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

جدول مباريات الدوري الانجليزي اليوم وغدًا :

الأربعاء 27/1/2021 مباراة تشيلسي وولفرهامبتون: الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة بيرنلي واستون فيلا: الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة برايتون وفولهام: الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة مان يونايتد وشيفيلد يونايتد: الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة ايفرتون وليستر سيتي: الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة ليفربول وتوتنهام: الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي اليوم

الفريق عدد المباريات النقاط مانشستر سيتي 19 41 مانشستر يونايتد 19 40 ليستر سيتي 19 38 وست هام 20 35 ليفربول 19 34 توتنهام 18 33 ايفرتون 17 32 أرسنال 20 30 أستون فيلا 17 29 تشيلسي 19 29 ساوثهامبتون 19 29 ليدز 18 26 كريستال بالاس 20 23 وولفرهامبتون 19 22 بيرنلي 18 19 نيوكاسل يونايتد 20 19 برايتون البيون 19 17 فولهام 18 12 ويست برومتش 20 11 شيفيلد يونايتد 19 5

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

محمد صلاح – ليفربول: 13 هدفًا. سون هيونج مين – توتنهام : 12 هدفًا. هاري كين – توتنهام: 12 هدفًا. برونو فيرنانديز - مان يونايتد: 11 هدفًا. جيمي فاردي - ليستر سيتي: 11 هدفًا. كالفيرت ليون - ايفرتون: 11 هدفًا.